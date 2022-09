Vanavond op tv: Najaarsgolf corona • Explosies Nord Stream

Coronamaatregelen op komst?

De laatste twee weken is er een toename van het aantal besmettingen, maar RIVM-directeur Jaap van Dissel noemt de stijging "relatief gering". Dat doet hij bij een briefing in de Tweede Kamer. In Nieuwsuur kijken we naar de recente cijfers en de sectorplannen die er zijn, mocht de situatie verergeren.

We praten met Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten aan het Radboud UMC.