Japan en Zuid-Korea: Noord-Korea vuurde raketten af en wil kernproef doen

Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. Dit weekend werd al één raket afgevuurd. Vandaag kwamen twee korteafstandsraketten in de Japanse Zee terecht, waar Zuid-Korea en de Verenigde Staten bezig zijn met militaire trainingen.

De raketten werden afgevuurd een dag nadat in Zuid-Korea was gemeld dat het Noord-Korea na vijf jaar weer een kernproef wil doen. De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS denk dat die proef tussen 16 oktober en 7 november plaatsvindt, schrijft persbureau Yonhap.

Het Noord-Koreaanse raketprogramma en de kernproeven leiden al jaren tot internationale onrust. Noord-Korea kreeg al zware sancties opgelegd, maar daarmee kwam er geen einde aan de wapenprogramma's. Dit voorjaar blokkeerden Rusland en China nog een voorstel van de Verenigde Staten voor nieuwe sancties tegen Noord-Korea.

Kernwapenwet

De gezamenlijke oefeningen van Zuid-Korea en de VS volgen op toenemende nucleaire dreiging van Noord-Korea. Eerder deze maand liet Pyongyang een nieuwe kernwapenwet ingaan. Door die wet valt er niet meer met het land te onderhandelen over het bezit van kernwapens. Ook kan Noord-Korea volgens de wet bij een bedreiging automatisch een preventieve nucleaire aanval uitvoeren.

Vrijdag meerde in de haven van Busan voor het eerst in ruim vier jaar een Amerikaans vliegdekschip aan. De lancering van de raket in het weekend volgde dus kort op het aanmeren van de USS Reagan, zoals het vliegdekschip heet.

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris brengt morgen een bezoek aan het zwaarbewaakte grensgebied tussen Zuid- en Noord-Korea. Ook daar zijn veel Amerikaanse militairen gestationeerd.