Martins Indi pas in 2023 weer inzetbaar na bovenbeenoperatie

Bruno Martins Indi kan op z'n vroegst pas in 2023 zijn rentree maken. De centrale verdediger van AZ werd dinsdag aan zijn bovenbeen geopereerd en is daardoor lange tijd uitgeschakeld, zo meldt AZ.

De aanvoerder van AZ raakte op 18 september geblesseerd tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-1) en moest toen in de rust werd vervangen. Even later werd duidelijk dat de kwetsuur van Martins Indi dusdanig ernstig was dat hij het WK zou gaan missen.

Martins Indi was na een afwezigheid van bijna vijf jaar net weer in beeld geraakt bij het Nederlands elftal. Hij maakte in juni zijn rentree tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Wales.

De 30-jarige verdediger speelde dit seizoen tot dusver elf officiële duels voor AZ.