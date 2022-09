Duitse inlichtingendiensten: Nord Stream 1 waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd

Nord Stream I was tot vorige maand in gebruik voor het transport van Russisch gas naar Duitsland. Nord Stream 2 was klaar, maar vlak voor de Russische invasie in Oekraïne besloot Duitsland voorlopig af te zien van het gebruik. Sinds vorige maand werd er ook al geen gas meer geleverd via Nord Stream 1.

Duitsland, Denemarken en Zweden zeggen dat de lekken in de pijpleidingen op de bodem van de Oostzee het gevolg zijn van aanvallen.

President Poetin zei deze week dat als Europa meer gas wil, het gebruik moet maken van Nord Stream 2.