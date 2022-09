CDA staat open voor afschaffen deskundigenoordeel in transgenderwet

Regeringspartij CDA blijft het belangrijk vinden dat mensen die de registratie van hun geslacht willen veranderen daar eerst een goed gesprek over voeren met iemand anders. Maar dat hoeft niet het verplichte deskundigengesprek te zijn dat nu nog in de wet staat. Dat heeft Kamerlid Raymond Knops gezegd in het debat over de nieuwe transgenderwet. Daarmee lijkt er een opening voor een compromis, dat ertoe kan leiden dat de wetswijziging toch steun krijgt in de Tweede Kamer.

In het wetsvoorstel wordt de verplichte deskundigenverklaring afgeschaft, omdat die betuttelend zou zijn. Mensen kunnen zelf wel bepalen of hun wens tot geslachtsverandering serieus genoeg is, is de redenering. In de politiek en de samenleving is een verhit debat ontstaan over de wet.

Gisteravond bleek dat de VVD nog steeds hecht aan de drempel van het deskundigengesprek. De grootste regeringspartij is bang voor "lichtzinnigheid" bij zo'n ingrijpend besluit. Daarmee is een meerderheid voor de wetswijziging onzeker. De ChristenUnie zal tegen het voorstel stemmen, net als alle rechtse oppositiepartijen. De linkse oppositie is juist voor.

Bij kinderen onder de 16 wel

Vandaag ging het debat verder en kwam het CDA aan het woord. Kamerlid Knops vindt dat het oordeel van deskundigen voorwaarde moet blijven voor een administratieve geslachtswijziging bij kinderen onder de 16 jaar. Pubers kunnen de gevolgen van zo'n besluit niet altijd overzien. Voor mensen boven de 16 ligt dat wat hem betreft anders.

"Wij vinden het nog steeds niet gek om eerst een goed gesprek te voeren. Er moet een waarborg zijn. Maar wij willen wel kijken of dat op een andere manier ingevuld kan worden dan met een deskundigengesprek", zei Knops. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken, warm voorstander van de wetswijziging, toonde zich ingenomen met die toezegging.

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming zal op een later tijdstip reageren op de vragen van de Kamerleden. Wanneer dat zal zijn is nog niet duidelijk. Daarmee is er tijd voor Kamer en kabinet om tot een compromis te komen dat op steun van een meerderheid kan rekenen.