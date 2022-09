Vier Palestijnen gedood bij Israëlische inval in stad Jenin

Bij een inval van het Israëlische leger in de Palestijnse stad Jenin zijn vandaag zeker vier Palestijnen gedood. Ook zijn er 44 gewonden gevallen, meldt het Palestijnse ministerie voor Volksgezondheid. Israël bevestigt dat het leger vanochtend bij vuurgevechten in Jenin Palestijnen heeft doodgeschoten. Die zouden gezocht zijn in verband met aanvallen op Israëlische doelen. Op beelden op sociale media is te zien hoe een konvooi van Israëlische militaire voertuigen de stad op de bezette Westelijke Jordaanoever binnenrijdt. Ook zijn in veelvuldig gedeelde video's vuurgevechten te horen en zijn er rookpluimen te zien boven het vluchtelingenkamp van Jenin. Zeker twee doden vielen volgens lokale bronnen bij een aanval op een huis in het kamp, dat door Israël onder vuur werd genomen. Een derde man zou door een sluipschutter zijn gedood terwijl hij Israëlische militairen beschoot. Deze man zou in dienst zijn geweest van de Palestijnse autoriteit, die in steden als Jenin een beperkte mate van gezag heeft.

De Westelijke Jordaanoever Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, in 1967, tegelijk met de Gazastrook. Sindsdien houdt Israël het gebied bezet. In delen ervan hebben Palestijnen een vorm van zelfbestuur. In het gebied wonen zo'n drie miljoen Palestijnen, naast ruim 600.000 Israëlische kolonisten. Volgens internationaal recht zijn de nederzettingen waarin deze Joodse kolonisten wonen illegaal. Veel Palestijnen zien de Westelijke Jordaanoever als deel van hun toekomstige staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, ook al wordt het perspectief daarop steeds kleiner. Serieuze vredesonderhandelingen tussen Israëlische en Palestijnse leiders zijn er al meer dan tien jaar niet meer geweest.