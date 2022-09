Oorlog of niet, Lonwijk kiest voor transfer naar Kiev: 'Dit is echt next level'

Je kunt als jonge Nederlandse voetballer voor vijf jaar tekenen bij een grootmacht die Europees voetbal speelt. Normaal gesproken hoef je daar geen seconde over na te denken. Maar als die club Dinamo Kiev is, in het in een oorlog verwikkelde Oekraïne, is dat toch net even anders.

Toch besloot de 22-jarige Justin Lonwijk het te doen. "De veiligheid stond bij mijn keuze op nummer één. Want het sportieve plaatje was meteen heel mooi", laat Lonwijk vanuit Kiev weten.

Hij heeft daar zijn eerste trainingen erop zitten en is onder de indruk van de faciliteiten en het "schitterende veld". Maar hij is vooral blij met zijn stap naar deze topclub. "Dit is wel echt next level."