Titelkandidaat PSV komt spookdoelpunt Heerenveen te boven in seizoensopener

De vrouwen van PSV zijn het seizoen begonnen met een kleine overwinning bij sc Heerenveen. De Eindhovense titelkandidaat moest hard werken voor de punten op Sportpark Udiros (1-2).

PSV verscheen met vijf nieuwelingen aan de aftrap, onder wie de Oranje-internationals Sari van Veenendaal en Mandy van den Berg. Maar trainer Sander Luiten kreeg de laatste weken weinig gelegenheid zich fatsoenlijk op het nieuwe seizoen voor te bereiden.

Na een toernooi in Frankrijk kampten meerdere spelers met corona en was de selectie dusdanig uitgedund dat de openingswedstrijd tegen VV Alkmaar vorige week al werd afgelast.

Joëlle Smits zette het inmiddels weer complete PSV in de eerste helft op voorsprong. Na een reeks kansen voor de thuisploeg volgde de gelijkmaker via Kirsten van de Westeringh, maar had de bal de doellijn duidelijk niet gepasseerd. Na een uur zette Aniek Nouwen vanuit een vrije trap de eindstand op het bord.