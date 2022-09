Frans (77) uit Apeldoorn blijkt van adel en mag zich nu jonkheer noemen

Als kind werd Frans Lauta van Aysma uitgelachen als hij beweerde dat hij van adel was. Nu, op zijn 77ste, heeft hij officieel bevestiging gekregen dat hij inderdaad van adel is. Voortaan mag hij zich jonkheer noemen.

Frans hoorde als kind van zijn vader over hun adellijke afkomst. "Mijn vader wist dat onze voorouders van adel waren, maar die titel zou ooit niet goed doorgegeven zijn."

Voor de buitenwereld leek het verhaal onwaarschijnlijk, want het gezin had het niet bepaald breed. "Ik kom uit een arm gezin", zegt Frans tegen Omroep Gelderland. "We hadden vroeger helemaal niets. Op school lachten kinderen me uit. Ik kon niets bewijzen en we waren straatarm. Hoezo zou ik van adel zijn?"

Grafkelder opengemaakt

In de loop der jaren kwam er steeds meer bewijs. Zo onderzocht een hobbyist een groot deel van de stamboom van Frans en daaruit bleek inderdaad dat hij adellijke voorouders heeft.

Het definitieve bewijs kwam vijf jaar geleden na het openen van de grafkelder van een kerk in het Friese plaatsje Schettens. "Daar lagen een stuk of vijf oude skeletten in. De kerkrentmeester, André Buwalda, wilde graag weten wie van de vijf de belangrijke kolonel Schelte van Aysma was. Omdat ik familie moest zijn, kreeg ik de vraag of ik dna-materiaal wilde afstaan."

Er bleek een 100 procent match te zijn met een van de skeletten. "Dat betekende dat ik dus in één lijn van alle mannen uit die familie afstam. De adellijke titel wordt alleen via mannen doorgegeven, dus ik bleek er nog recht op te hebben."

Perkamenten boekwerk

De kerk hielp Frans, die moet rondkomen van zijn AOW en "een klein pensioentje", bij het betalen van de kosten om in de adellijke stand verheven te worden. Deze week mocht hij in Den Haag zijn titel in ontvangst nemen.

"Ik had gedacht dat er ongeveer vijf mensen bij aanwezig zouden zijn, maar het waren er wel twintig. Allemaal jonkheren en jonkvrouwen, die mij keurig gekleed in pak welkom heetten."

Frans kreeg een perkamenten boekwerk, waarin de koning hem benoemt tot jonkheer en zijn dochter tot jonkvrouw. "Zelfs de handtekening van de koning staat er onder, prachtig."

Geen landgoed of kasteel

Bij de titel hoort geen geld, landgoed of kasteel, maar dat vindt Frans niet belangrijk. Hij is tevreden in zijn appartement in Apeldoorn.

"Die titel was vooral een erezaak voor me. Mijn familie heeft daar altijd recht op gehad en niemand heeft hem mogen dragen. Nu zijn mijn dochter en ik de laatsten die de titel zullen dragen, want ik heb geen zoon. Maar ik kan nu wel bewijzen dat het klopt wat ik altijd heb gezegd: ik ben van adel."