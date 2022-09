De Gelderlander geeft abonnementen weg in achterstandswijken

Dagblad De Gelderlander is van plan om mensen in achterstandswijken een gratis krantenabonnement te geven. Het gaat om een proef: de komende tijd moet er bij 175 gezinnen een Gelderlander op de mat vallen. "In mijn droom krijgt dit navolging in heel het land", zegt hoofdredacteur Joris Gerritsen.

Dit weekend verscheen er in De Gelderlander een opiniestuk van oud SP-voorzitter Ron Meyer, die tegenwoordig in Heerlen leiding geeft aan een project om de kloof tussen arm en rijk in wijken te verkleinen. Daarin roept Meyer op de "krantenkloof te dichten". Zo schrijft hij: "Toegang tot betrouwbare informatie, op jonge leeftijd, is cruciaal in de strijd tegen nepnieuws en laaggeletterdheid".

Gerritsen raakte geïnspireerd door die woorden, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Hij heeft me op het spoor gezet. De informatieachterstand in wijken heeft grote gevolgen. Mensen hebben minder werk, laten zich niet vaccineren, gaan niet stemmen. Geen informatie is een voorbode voor afhaken in de maatschappij."

Het mes snijdt bovendien aan twee kanten, vindt Gerritsen. Door de gratis kranten hoopt hij meer zicht te krijgen op wat er in die wijken speelt. "Dat is toch een blinde vlek voor ons. Als wij daar met lezers in gesprek gaan en horen wat hen bezig houdt, verbreden we de blik op onze achtertuin."

Proef

Het plan van Gerritsen staat nog in de kinderschoenen. Zo is nog niet duidelijk welke 175 gezinnen geselecteerd worden. Ook is het de bedoeling dat de Radboud Universiteit de nieuwe lezers gaat volgen om te zien welke gevolgen het verspreiden van de krant met zich meebrengt.

Gerritsen hoopt niet dat het alleen bij zijn krant blijft: "In mijn droom krijgt het navolging in heel het land en in veel grotere hoeveelheden dan de 175 die ik probeer te regelen."