Oranje bij EK-kwalificatie mogelijk gekoppeld aan Frankrijk of Engeland

Het Nederlands elftal kan bij de loting voor de kwalificatie van het EK van 2024 in Duitsland mogelijk gekoppeld worden aan wereldkampioen Frankrijk of EK-finalist Engeland.

Oranje is door de groepswinst in de Nations League groepshoofd en komt in ieder geval in een groep met vijf landen.

Doordat Nederland in pot 1 zit bij de loting, ontloopt het landen als Europees kampioen Italië, Spanje en Kroatië, die ook de groep in de Nations League wonnen. Ook België, Denemarken, Portugal, Hongarije en Zwitserland zitten in pot 1.

Duitsland zou ook daarin zitten, maar is als gastheer van het EK automatisch geplaatst. Polen neemt die plaats in.

Groep met vijf landen

In totaal wordt er op 9 oktober in Frankfurt geloot voor tien groepen: zeven met vijf landen en drie met zes landen. Omdat Oranje in juni 2023 ook de finaleronde van de Nations League speelt, zit Nederland automatisch in een groep met vijf landen.