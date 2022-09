Zeker zestien doden in Cambodja bij overstromingen door orkaan Noru

In Cambodja zijn zestien mensen om het leven gekomen door overstromingen die zijn veroorzaakt door de orkaan Noru. De Mekong trad door het noodweer buiten zijn oevers.

Duizenden huizen en straten raakten zwaar beschadigd. Inmiddels is de orkaan afgezwakt tot een tropische storm. De komende dagen wordt er nieuwe zware regenval verwacht.

Avondklok

Kustgebieden in buurland Vietnam kregen vannacht te maken met Noru. Daar zijn geen doden gemeld. Wel is er veel schade. In meerdere regio's viel de stroom uit, sneuvelden bomen en waaiden daken weg. Verder gold er een avondklok in het land en waren vissers naar de wal gestuurd. Ruim 250.000 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Noru was minder hevig dan gevreesd, maar wordt vanwege de vele regen nog wel gewaarschuwd voor overstromingen.

Ian

Een andere orkaan, Ian, bereikt vandaag Florida. Wat de twee orkanen met elkaar gemeen hebben, is de verrassende snelheid waarmee ze in kracht zijn toegenomen. Die snelle verheviging signaleren weerkundigen steeds vaker. Het effect heeft vooral te maken met opwarmend water in de oceanen als gevolg van klimaatverandering.

Naar verwachting wint Ian boven de Golf van Mexico verder aan kracht voordat hij in de Amerikaanse staat aan komt. Voor de hele staat is de noodsituatie uitgeroepen en naar verwachting zo'n 300.000 inwoners worden geëvacueerd uit het westen van Florida.

Op Cuba veroorzaakte de storm zoveel schade aan het elektriciteitsnet, dat er geen stroom meer kan worden geleverd.