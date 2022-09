ANWB 'verrast' door forse groei van het aantal files overdag

Het aantal files buiten de ochtend- en avondspits is in vergelijking met de periode voor de coronacrisis flink toegenomen, meldt de ANWB.

"In vergelijking met het pre-coronajaar 2019 zien we zowel in de ochtend- als avondspits dat het nu een paar procent drukker is. Maar buiten de spits zien we een verrassende stijging van het aantal files met maar liefst 17 procent", zegt manager verkeersinformatie Arnoud Broekhuis. De ANWB beschouwt de uren tussen 10.00 uur en 16.00 uur als de periode tussen de ochtend- en avondspits.

Ook in de spits wordt het dus drukker. Gisteren was het de drukste ochtendspits van dit jaar. Op het hoogtepunt, rond 08.30 uur, meldde de ANWB meer dan 900 kilometer file. De verkeersdienst zegt niet te verwachten "dat dit het record van het jaar zal blijven" en spreekt van "uitzonderlijke drukte".

360.000 auto's extra sinds 2019

Volgens Broekhuis heeft de drukte vooral te maken met werknemers die na de periode van thuiswerken nu weer naar kantoor gaan en daar de auto voor pakken. "Vergeet daarbij ook niet dat er sinds 2019 ruim 360.000 auto's bij zijn gekomen en zo te zien worden die ook dagelijks gebruikt", zegt hij.

De provincie met de meeste files is Zuid-Holland. In Gelderland en Noord-Brabant steeg het aantal files ook, met respectievelijk 17 en 21 procent.

Vermoedelijk is het ook druk op de weg doordat veel mensen die vóór corona met de trein reisden, nu met de auto gaan. NS maakte vorige maand bekend dat er nog altijd zo'n 20 procent minder treinreizigers zijn dan in 2019. Daarbij zal het ook niet helpen dat NS onlangs besloten heeft minder treinen te laten rijden.

Oponthoud op A1

Vandaag was er geen sprake van een zware ochtendspits. Toch stond er op het hoogtepunt, rond 8.20 uur, alsnog 419 kilometer file. Onder meer op de A1 tussen Apeldoorn naar Amsterdam was vanaf Kootwijk veel oponthoud, nadat daar een auto met aanhanger geschaard was. Op het hoogtepunt van de spits bedroeg de vertraging meer dan een uur.

Voor het noorden van het land had het KNMI een waarschuwing voor mist afgegeven. De mist leidde echter niet tot files.