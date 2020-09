VVV wint bij Emmen dankzij hattrick eredivisiedebutant Giakoumakis

Georgios Giakoumakis - Pro Shots

Onder aanvoering van eredivisiedebutant Georgios Giakoumakis heeft VVV-Venlo een knappe zege geboekt bij FC Emmen. Mede door een hattrick van de Griek werd het 3-5 aan de Oude Meerdijk. De thuisploeg, onder leiding van Dick Lukkien, begon voortvarend. Een kopbal van Robbert de Vos uit een corner werd van de lijn gehaald door nieuweling Joshua John. De Vos, vervanger van de geblesseerde Michael de Leeuw, was even later wel succesvol. Hij gaf VVV-doelman Thorsten Kirschbaum het nakijken, nadat de Duitser aanvankelijk Caner Cavlan nog wel van scoren had afgehouden. De snelste eredivisiegoal van Emmen ooit leek het startsein voor een onbezorgde middag. VVV kon weinig uitrichten en het wachten leek op een tweede Drentse treffer.

Robbert de Vos viert zijn snelle treffer - Pro Shots

Die kwam er in de eerste helft uiteindelijk niet. Sterker, VVV kreeg zelfs twee uitstekende mogelijkheden om de gelijkmaker aan te tekenen. Twee keer ingeleid door fouten aan Emmen-zijde. Eerst ging Miguel Araujo in de fout in de opbouw, maar Emmen-doelman Dennis Telgenkamp voorkwam met een knappe redding de 1-1 van een andere nieuweling: Georgios Giakoumakis. De Griekse spits, overgekomen van AEK Athene, werd een paar minuten later door de alerte Glenn Bijl afgetroefd bij een scherpe voorzet vanaf rechts van John. Balverlies van De Vos op het middenveld bleef daardoor onbestraft.

Vreugde na de 2-0 van Marko Kolar - Pro Shots

Kort na de pauze kwam Emmen dan toch op een verdiende 2-0 voorsprong. Cavlan stuurde Guus Hupperts het bos in en bediende Marko Kolar, die afrondde. Kort daarvoor pareerde Telgenkamp een kopbal van VVV-verdediger Christian Kum. Emmen was na de goal van Kolar even in dromenland, want VVV kreeg de gelegenheid om razendsnel de aansluitingstreffer te forceren. Giakoumakis tikte binnen bij de tweede paal.