Terracotta potten vliegen de deur uit: 'Klanten maken er kachels van'

Tuincentra in de regio Utrecht verkopen de laatste tijd opvallend veel terracotta potten. Waarschijnlijk gebruiken mensen die om zogenoemde bloempotkachels te maken, die als alternatieve warmtebron in huis moeten dienen. De brandweer waarschuwt dat de zelf geknutselde kacheltjes gevaarlijk zijn en geen profijt opleveren.

"Het loopt hier als een trein", zegt een medewerker van Intratuin Leidsche Rijn over de verkoop van aardewerken potten. "En dat terwijl we die normaal amper verkopen in het najaar. Dat is nu wel anders. Zo had ik hier vorige week nog een vrouw aan de kassa die in een keer alle terracotta potten opkocht."

Ook bij tuincentrum GroenRijk in Nieuwegein gaat het hard. "We verkopen echt een stuk meer dan andere jaren, zeker voor de tijd van het jaar", zegt de eigenaar tegen RTV Utrecht. Klanten vertellen hem dat ze de potten en schotels gaan gebruiken om zelf een kacheltje te fabriceren. "Of het werkt, weet ik niet, maar de extra verkoop is natuurlijk alleen maar fijn."

Populair sinds corona

Een bloempotkachel krijgt zijn warmte van brandende waxinelichtjes. De omgekeerde bloempotten boven de waxinelichtjes warmen op en geven stralingswarmte af.

Bij een groothandel in aardewerk merken ze nog weinig van de hype. Maar, zo benadrukt een medewerker, de verkoop van terracotta is al sinds de coronacrisis hoger dan ooit. "Toen werd tuinieren ineens hartstikke populair. En de hoax van die kacheltjes - want dat is het - is ook al langer gaande. Het is een mooi verhaal hoor, maar het werkt natuurlijk niet."

Risico op koolmonoxidevergiftiging

Ook de Veiligheidsregio Utrecht ziet weinig heil in het gebruiken van een bloempotkachel. Een woordvoerder wijst op de gevaren: "Het gaat niet alleen om brand- en verbrandingsrisico's, maar ook zeker het risico op koolmonoxidevergiftiging. Bovendien is aangetoond dat deze manier van verwarmen niet goedkoper is dan met de cv-ketel."

Of de bloempotkachels nut hebben of niet, bij de Intratuin in Leidsche Rijn begint de voorraad terracotta langzaam op te raken. "De potten hebben we nog wel, maar van de schoteltjes niet meer zo veel", zegt Van Schaik. "En ook brandgel en lampenolie vliegt over de toonbank. Mensen zoeken allerlei creatieve manieren om hun huis warm te houden."