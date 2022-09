Dode bij huiszoeking in België, 'onderzoek naar rechtsextremisten'

In Antwerpen is een dode gevallen bij een doorzoeking van een woning door de politie. Volgens Het Laatste Nieuws is het slachtoffer de 36-jarige bewoner van het pand.

De Franstalige omroep RTBF meldt dat het ging om een inval in verband met een onderzoek naar een gewelddadige rechtsextremistische groep. Leden daarvan wilden mogelijk een terroristische aanslag plegen. Ze zouden zich ook met wapensmokkel bezighouden.

De RTBF schrijft dat speciale eenheden van de federale politie in het pand in het Antwerpse district Merksem op zoek waren naar wapens. Bij de inval zou een vuurgevecht zijn uitgebroken.

Knallen en schoten

Buurtbewoners hoorden iemand rond 05.15 uur 'ta gueule' (hou je bek) roepen, schrijft de Gazet van Antwerpen. Daarna klonken meerdere knallen en schoten. Vanmorgen kwam een auto van de explosievenopruimingsdienst DOVO de straat inrijden.

Elders in de provincie Antwerpen heeft nog een tiental doorzoekingen plaatsgevonden. Daarbij zijn veel wapens aangetroffen, zei het federaal parket tegen de RTBF.