Dode bij huiszoeking in België in onderzoek naar rechtsextremisme

In Antwerpen heeft de politie bij de doorzoeking van een woning een 36-jarige bewoner van het pand doodgeschoten. De inval hield verband met een onderzoek naar een gewelddadige rechtsextremistische groep en wapensmokkel of handel in illegale wapens.

"In het kader van een dossier over de voorbereidingen van een terroristische aanslag en inbreuken op de wapenwetgeving zijn vanmorgen in de regio Antwerpen een tiental huiszoekingen verricht", zei een woordvoerder van het Federaal Parket. "De zaak situeert zich vermoedelijk in het extreemrechts milieu."

Het parket in Antwerpen doet onderzoek naar de dood van de bewoner van het Antwerpse district Merksem. Toen speciale politie-eenheden naar binnen gingen, brak een schietpartij uit, zei een woordvoerder tegen VRT Nieuws. De man werd geraakt door een politiekogel. Aan de kant van de politie vielen geen slachtoffers.

Soevereine burger

Volgens VRT Nieuws is de omgekomen man een handelaar in goud en zilver, die wapens en militaire voorwerpen verzamelde en sportschutter was.

Op sociale media zou hij zich hebben geprofileerd als "soevereine burger". Die term is overgewaaid uit de VS. "Deze mensen zien zichzelf als volkomen soeverein en zien het gezag van de overheid als niet legitiem", zei onderzoeker Jelle van Buren aan de Universiteit Leiden eerder dit jaar tegen het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland.

De FBI waarschuwde in 2011 dat leden van deze beweging misdrijven plegen en gewelddadig tegen overheidsfunctionarissen kunnen zijn.