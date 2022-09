Oprichter Anne van der Bijl (94) van hulporganisatie Open Doors overleden

Oprichter Anne van der Bijl van de christelijke hulporganisatie Open Doors is gisteren op 94-jarige leeftijd overleden. De evangelist onderhield contact met christenen in het buitenland die hun geloof niet vrij mochten belijden en vroeg aandacht voor hun lot.

Van der Bijl, in het buitenland bekend als Brother Andrew, volgde na zijn diensttijd die hij in Indonesië doorbracht een opleiding tot zendeling in Schotland. Hij reisde vanaf 1955 regelmatig naar communistische landen en sprak daar geloofsgenoten die lieten weten behoefte te hebben aan bijbels.

Van der Bijl zette een smokkelroute voor bijbels op en richtte in 1957 de organisatie De Akker is de Wereld op, die ook wel bekend stond onder de naam Kruistochten. Deze stichting maakte zich hard voor vervolgde christenen, maar stelde zich ook ten doel om het christendom te verspreiden. Later ging de stichting Open Doors heten. Tegenwoordig is de organisatie actief in ruim zestig landen, met in totaal duizend medewerkers. De organisatie stelt jaarlijks een ranglijst op van landen waar christenen vervolgd worden.

Tien miljoen boeken verkocht

In 1967 verscheen het boek God's Smuggler, waarin Van der Bijl vertelde over zijn avonturen in de toenmalige Oostbloklanden. Het boek werd vooral in christelijke kringen zeer goed gelezen en er volgde een reeks van herdrukken. Wereldwijd werden meer dan tien miljoen exemplaren verkocht.

Door het succes van het boek werd het voor Van der Bijl naar eigen zeggen lastig om nog naar communistische landen te reizen. Hij richtte zich vervolgens op het lot van christenen in Israël en de Palestijnse gebieden.

Van der Bijl kreeg in religieuze kringen veel onderscheidingen. Hij kreeg onder meer een eredoctoraat aan de California School of Theology. In 1994 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanuit de christelijke wereld stromen condoleances binnen. In een reactie noemt SGP-leider Kees van der Staaij de evangelist "een vurig en inspirerend pleitbezorger voor vervolgde christenen. Hij deed dat met grote passie en betrokkenheid en was daarmee een inspiratiebron voor heel veel mensen tot op de dag van vandaag."