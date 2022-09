Beurstoezichthouders VS leggen banken voor 1,88 miljard euro aan boetes op

Amerikaanse beurstoezichthouders hebben zestien banken boetes opgelegd voor het sluiten van zakelijke deals via hun mobiel, hun eigen computers en in apps. In totaal werd voor 1,88 miljard euro aan boetes opgelegd.

Het merendeel van deze zakelijke afspraken werd niet bewaard. Dat is in strijd met de wet, omdat de toezichthouders SEC en CFTC daardoor hun werk niet goed kunnen doen.

"De opslag van informatie in archieven is heilig", zegt een topman van de SEC. "Als er beschuldigingen opduiken over wangedrag of overtredingen moeten we de boeken en documenten van zo'n bedrijf kunnen inzien."

De zaak kwam vorig jaar aan het licht, toen bleek dat medewerkers van hoog tot laag van onder meer Barclays, Citigroup, Credit Suisse en Morgan Stanley via sms en WhatsApp met collega's en cliënten communiceerden.