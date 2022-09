Polman weer bij Oranje na 'chaotische' periode bij club: 'Was slecht leiderschap'

"Nu komen rustig de excuses, maar dat is te laat... Het ligt nu achter me." Twee maanden geleden kondigde de Oranje-international aan na een dienstverband van negen jaar te vertrekken bij Esbjerg. Ze vond een nieuwe club in Nykobing, ook een Deense club.

"Ik geloof nog steeds dat het gewoon slecht leiderschap is geweest", aldus Polman. "Het is natuurlijk ook wel een ding hè. Als je als vrouw een uitgesproken mening hebt, is dat best wel indrukwekkend voor sommigen. Vooral als je alleen maar mannen hebt die bazen zijn..."

Begin februari barstte in de rust van een Champions League-wedstrijd de bom tussen Esbjerg-coach Jesper Jensen en Polman. Daarna is er nooit meer over gesproken en speelde Polman maandenlang geen minuut meer.

"Ik ben weer lekker aan het trainen, ik ben weer honderd procent fit. Het is nu alleen nog maar ritme opdoen", laat Polman weten. Ze heeft zich nu bij het Nederlands team gemeld, dat in voorbereiding is op het EK. Op vrijdag 4 november gaat dat toernooi van start.

"Ik zeg nog steeds: we gaan voor een medaille, we gaan voor goud", is Polman duidelijk. "Anders hoef je een toernooi niet in te stappen. Natuurlijk is het zwaar en lastig, maar als ik nu zeg dat we met een vijfde of zesde plek tevreden zouden zijn, dat is gelul."

Bondscoach Per Johansson is wat voorzichtiger. "We hebben een sterke groep, die een goed resultaat kan neerzetten. Maar of goud realistisch is? Ik denk het niet..."