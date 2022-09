Ondanks noodverordening toch buitenslapers bij Ter Apel

Ondanks de noodverordening hebben er vannacht opnieuw asielzoekers buitengeslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat is voor het eerst sinds het tijdelijke asielzoekerscentrum in Zoutkamp open is.

Volgens hulporganisatie MiGreat ging het om veertig mensen, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan dat aantal niet bevestigen. Ook de Veiligheidsregio Groningen weet niet wat er precies vannacht is gebeurd.

Een cameraman van de NOS zag vanochtend dat er rond 08.30 uur nog tien tentjes buiten de hekken stonden. Families en alleenstaande vrouwen waren gisteravond allemaal naar binnen gehaald.

Het COA meldde gisteravond dat er onderdak voor iedereen was. Volgens een woordvoerder waren er meerdere noodopvangplekken geregeld waar de mensen naartoe konden. Bussen zouden iedereen naar een opvang brengen. Het is nog onduidelijk waarom er vannacht mensen buiten achterbleven bij Ter Apel. Volgens het COA zou het veld rond middernacht worden ontruimd.

Poncho's

Roos Ykema van stichting MiGreat zegt dat de laatste veertig mensen die nog buiten stonden om 02.15 uur te horen kregen dat er geen slaapplek voor ze zou zijn. De hulporganisatie deelde vervolgens 25 tenten uit. Het Rode Kruis was er volgens Ykema tot 18.00 uur en deelde poncho's uit aan de 120 mensen die buiten stonden te wachten.

De drukte bij het aanmeldcentrum komt onder meer omdat gisteren verschillende (crisis)noodopvanglocaties hun deuren hebben sloten, zegt Ykema. De asielzoekers werden daarom dinsdag weer voor de poort van Ter Apel afgezet.

Blijven hangen

Op 10 september werd in Ter Apel een nieuwe noodverordening afgegeven, waardoor de meeste niet-geregistreerde asielzoekers niet langer voor of rond het aanmeldcentrum mogen verblijven. Die noodverordening geldt in principe tot 1 oktober.

Met die maatregel wil de veiligheidsregio voorkomen dat mensen onnodig lang bij het aanmeldcentrum blijven hangen of niet durven te vertrekken naar het tijdelijke asielzoekerscentrum in Zoutkamp, uit angst om hun plek op te geven in de wachtrij voor registratie en identificatie.

Buitenslapen voorkomen

In Zoutkamp is plek voor 500 tot 700 mensen. Op deze locatie in het noordwesten van Groningen kunnen asielzoekers wachten op hun procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Als ze aan de beurt zijn voor hun gesprek met de vreemdelingenpolitie gaan ze weer terug naar Ter Apel.

De locatie in Zoutkamp moet, zoals de inspectie eiste, voorkomen dat er buiten wordt geslapen. Afgelopen zomer sliepen er regelmatig honderden mensen buiten de hekken bij Ter Apel. Ook het COA wil graag snel nieuwe locaties openen. Zo vertrekken er binnenkort twee cruiseschepen naar Nederland die samen ruimte bieden aan 2000 asielzoekers.