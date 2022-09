Brazilië walgt van gegooide banaan tijdens oefenduel: 'Dit schokt ons allemaal'

Uitgerekend op een avond die in het teken stond van de strijd tegen racisme, heeft de Braziliaanse international Richarlison een banaan naar zich toegeworpen gekregen.

"Deze keer heb ik het met eigen ogen gezien. Dit schokt ons allemaal", brieste voorzitter Ednaldo Rodrigues van de Braziliaanse voetbalbond. "We moeten onthouden dat we allemaal hetzelfde zijn, ongeacht huidskleur, ras of religie."

Het incident vond plaats in Parijs, na het doelpunt van Richarlison tegen Tunesië. Brazilië won het duel tussen de twee WK-gangers in het Parc des Princes met 5-1.

Speciale boodschap

Voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd poseerde het nationale team van de Brazilianen nog achter een bord met de tekst 'zonder onze zwarte spelers, hadden wij geen ster op ons shirt staan'.