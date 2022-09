'Poetins kok' treedt nu op de voorgrond als eigenaar van de beruchte Wagner-groep

Er werd al lang over gespeculeerd, maar na acht jaar heeft de eigenaar van de beruchte Russische paramilitaire organisatie Wagner Group zich kenbaar gemaakt. Zakenman Jevgeni Progizjin, beter bekend als 'de kok van Poetin', zegt in een verklaring trots te zijn dat zijn organisatie de belangen van zijn land in Oekraïne heeft weten te verdedigen.

Het is opvallend dat de 61-jarige Prigozjin naar voren treedt. De Wagner Groep is vanwege de grove schendingen van mensenrechten gebaat bij anonimiteit. In de afgelopen jaren klaagde Prigozjin mediabedrijven aan die over zijn link met de militie berichtten. Wie is deze man, die ook leiding geeft aan een Russische trollenfabriek?

Wie een van de vele Poetinbiografieën van enkele jaren geleden erbij pakt, vindt zijn naam niet terug in het namenregister. Het lijkt erop dat Prigozjin óf pas laat in Poetins nu al 22 jaar durende leiderschap een rol van betekenis is gaan spelen, óf dat hij lange tijd onzichtbaar opereerde.

Van hotdogkraam tot staatsbanket

De twee zijn generatiegenoten uit Leningrad, het huidige Sint-Petersburg. Terwijl Poetin carrière maakte bij de KGB, zat Prigozjin negen jaar vast vanwege diefstal, fraude en het inzetten van minderjarigen bij criminele activiteiten. Na zijn vrijlating begon hij een hotdogkraam. Prigozjin bleek een handige ondernemer. In de chaos van de jaren negentig wist hij een succesvolle fastfoodketen op te bouwen, later aangevuld met chique restaurants.

In een van die etablissementen, het drijvende New Island-restaurant, moet Poetin kennis hebben gemaakt met Prigozjin. In de eerste jaren van deze eeuw nam de kersverse president de Franse president Chirac en de Amerikaanse president Bush mee naar New Island. Zo kwam Prigozjin aan de bijnaam 'Poetins kok'. Naast staatsbanketten haalde hij ook miljoenencontracten binnen voor schoollunches en overheidsbedrijfskantines.

Dat Prigozjin een goede band met Poetin heeft, is daarmee wel duidelijk. De president zelf heeft altijd benadrukt dat de oligarch los staat van het Kremlin, maar dat is volgens Ruslandkenner Catherine Belton onwaarschijnlijk. In haar boek De Mannen van Poetin schrijft ze: "Alle 'private' zakenlieden die ertoe doen zijn in zekere zin agent van de staat."

Van trollenfabriek tot Wagnerites

Prigozjin zet zijn vermogen in voor de belangen van de staat en van Poetin. Hij heeft onder meer het Internet Research Agency (IRA), beter bekend als de Petersburgse Trollenfabriek, gefinancierd. Die organisatie verstoort sinds 2013 het wereldwijde web met online propaganda, nepnieuws en desinformatie.

In de jaren erna leerde de wereld Prigozjin pas kennen, zegt Ruslandkenner Hubert Smeets van RaamopRusland.nl. "We merkten de invloed van hem hier in Nederland bij het 'Oekraïnereferendum' van 2016, toen berichten van die trollenfabriek veel gedeeld werden door tegenstanders van het EU-associatieverdrag met Oekraïne."

Ook rond de Brexit-campagne en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 speelde de Petersburgse Trollenfabriek een rol, waarbij met nepnieuws verdere polarisatie werd aangemoedigd. Door het onderzoek naar deze inmenging kreeg de VS Prigozjin in het vizier en plaatste hem op de sanctielijst en de lijst van gezochte criminelen.