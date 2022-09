Veelbesproken PSV-topman Van der Wallen wil derde ster: 'Geen man die alleen op winkel past'

Robert van der Wallen en John de Jong in betere tijden - Getty Images

"Robert is een selfmade ondernemer met een krachtige visie. Iemand die op zijn eigen manier de weg omhoog heeft gevonden. Geen commissaris die je aanstelt om alleen op de winkel te passen." Aan het woord is de bekende sportmarketeer Bob van Oosterhout. Hij groeide op in hetzelfde Brabantse dorp als Van der Wallen en maakte hem mee als toezichthouder in zijn eigen bedrijf. Gezond ambitieus Afgelopen dagen las Van Oosterhout ook de krantenkoppen, waarin gerept werd over de macht die de president-commissaris zou opeisen bij PSV. Volgens hem ligt het een stuk genuanceerder. "Waar hij komt, wil hij organisaties naar een hoger plan tillen", zegt Van Oosterhout. "Dat deed hij bij ons en dat wil hij ook bij PSV. Gezond ambitieus noem ik dat."

Wat gebeurde er ook alweer? Op vrijdag 16 september meldt PSV dat technisch directeur John de Jong per direct vertrekt bij de topclub. Hij is niet ontslagen, maar besluit zelf op te stappen. Volgens PSV hadden de leden van de raad van commissarissen (die geleid wordt door Robert van der Wallen) unaniem geen vertrouwen meer in De Jong. Wat de reden is van de breuk, blijft onduidelijk. Suggesties dat het te maken zou hebben met de uitschakeling in de Champions League of de transferzomer worden ontkend. Volgens directielid Marcel Brands is er al langer kritiek op het functioneren van De Jong vanuit de RvC.

"Je moet dat niet verwarren met bemoeizucht of het opeisen van macht", vervolgt Van Oosterhout. "Robert is van de samenwerking. Niet iemand die als een despoot rondbanjert." Ver-schrik-ke-lijk balen Volgens de sportmarketeer is zijn oude dorpsgenoot veeleisend voor zichzelf en zijn omgeving. Half werk wordt niet getolereerd. Voor hem is winnen een levensfilosofie. "Een dag na de uitschakeling voor de Champions League had ik 'm aan de lijn. Hij zat er best doorheen. Hij baalde ver-schrik-ke-lijk. Maar zoals ik hem ken, is hij er vervolgens op gebrand om nieuwe doelen te stellen. Dan laat hij zich door niemand tegenhouden."

PSV likt zijn wonden na de Champions League-uitschakeling door FC Rangers - ANP

Van der Wallen (55) hangt al van kleins af aan rond bij PSV. Als jongetje zit hij tussen de fanatieke supporters op de L-side. Later koopt hij zijn eigen skybox en wordt hij sponsor. In de zomer van 2016 wordt hij vanwege zijn commerciële kennis gevraagd als commissaris voor de club. Als toezichthouder steekt hij zijn rood-witte liefde niet onder stoelen of banken. "Hij is iemand die nog gewoon juicht in het stadion", wordt over hem gezegd. Eind 2020 wordt hij president-commissaris bij PSV, een rol waarbij hij naar eigen zeggen "op gepaste afstand wil controleren, motiveren en inspireren".

Quote Op alle gebieden willen we sterren creëren met elkaar. Sterren op het veld. Sterren op het shirt. We willen uiteindelijk naar die derde ster. Robert van der Wallen in de PSV Business Podcast

Vrij geruisloos maakt Van der Wallen carrière binnen de sport. De Brabantse miljardair vergaarde een fortuin met spaaracties in supermarkten en is niet alleen commissaris bij PSV, maar ook bij schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting Spieren voor Spieren in een bestuur met onder andere assistent-bondscoach Danny Blind. Ambitieus Interviews geeft hij vrijwel nooit. Zeldzaam is zijn optreden in de 'PSV Business Podcast' anderhalf jaar geleden. Het biedt een inkijkje in zijn ambities met PSV. "Creating stars together, dat is ons thema", zegt hij in de podcast. "Op alle gebieden willen we sterren creëren met elkaar. Sterren op het veld. Sterren op het shirt. We willen uiteindelijk naar die derde ster (dertig landstitels)." Als commissaris bij PSV, 24 keer landskampioen, wil hij zijn eigen rol niet overschatten. "Het is de directie die uiteindelijk het bedrijf leidt. Alleen, die wordt door ons wel op de juiste manier uitgedaagd om te kijken hoe we die derde ster kunnen bereiken."

Het plotselinge vertrek van technisch directeur John de Jong bij PSV is onderwerp van discussie aan tafel bij Studio Voetbal. - NOS

Iemand die de ambitieuze woorden van Van der Wallen goed kan plaatsen is Richard Plugge, baas van wielerploeg Jumbo-Visma. Er gaat bijna geen week voorbij of de twee bellen met elkaar. Klankbord Formeel is Van der Wallen sponsor én commissaris bij de schaats- en wielerformatie. In de praktijk komt dat volgens Plugge neer op een rol als coach en inspirator. "Robert is mijn belangrijkste klankbord. Iemand met een ongelofelijke drive en passie. Hij weet precies wat topsport vraagt, inclusief de harde keuzes die daarbij horen. Het mooie aan hem is dat hij je helpt in plaats van dat hij zegt wat je moet doen."

Quote Het voetbal mag in z'n handjes knijpen met hem. Je hebt voorzitters die elke dag in de krant willen staan. Hij niet. Richard Plugge, teambaas Jumbo-Visma

Volgens Plugge is Van der Wallen iemand die veel vragen stelt. Niet iemand die vanuit een ivoren toren wil bepalen wat er moet gebeuren. Ja, hij is aanwezig als commissaris, maar blijft óók op afstand. "Bij ons zegt hij absoluut niet iets als: je moet nú Wout van Aert verlengen. Wél zou hij coachende vragen stellen die je als leider verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld: wat is het belang van een type Wout van Aert in je team? Hoe zie je dat? Vervolgens maak ik de keuze."

Richard Plugge (rechts) begeleidt Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard naar de huldiging - ANP