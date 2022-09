Sinds omkering bewijslast 22 discriminatiemeldingen over Belastingdienst

Bij het College voor de Rechten van de Mens zijn er sinds 15 september 22 nieuwe meldingen over discriminatie door de Belastingdienst binnengekomen. Dat zegt de onafhankelijke toezichthouder tegen NU.nl.

Acht van de meldingen komen van toeslagenouders. Zij vragen het College om een uitspraak, omdat ze denken dat de Belastingdienst hen heeft gediscrimineerd.

De nieuwe meldingen lijken het gevolg van een uitspraak van het College van medio september in een eerder onderzoek. Hierdoor wordt de bewijslast in individuele zaken omgedraaid. Gedupeerden van de toeslagenaffaire hoeven niet meer bij het College aan te tonen dat er sprake was van discriminatie, maar de Belastingdienst moet bewijzen dat dit niet zo is.

Niet bindend

Advocaat Khadija Bozia en collegevoorzitter Jacobine Geel zeiden half september al meer zaken te verwachten door dit besluit van het College. "Wat de gevolgen gaan zijn van dit onderzoek hangt echter af van wat de overheid bereid is te doen", zei Bozia hier eerder over.

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens is niet bindend en ook kunnen er geen straffen worden opgelegd. Toch speelt een oordeel van het college een belangrijke rol bij de rechter.

Vorig jaar kwamen er bij het College 52 verzoeken om een uitspraak binnen. In totaal deden 148 mensen in 2021 melding bij het College van mogelijke discriminatie door de fiscus. Van 2021 tot halverwege deze maand ging het College aan de slag met 63 verzoeken om een uitspraak.