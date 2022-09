Wekdienst 28/9: Florida zet zich schrap voor orkaan Ian • Kamer debatteert over corona

Goedemorgen! Vandaag komt orkaan Ian aan land in de Amerikaanse staat Florida en debatteert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond corona.

Eerst het weer: bij een westenwind trekken nog enkele buien over het land. Ook breekt de zon geregeld door. Het blijft vrij koel met maximaal 14 graden in de middag. Voorlopig houdt het wisselvallige en koele weer aan.

Ze zeggen door de hoge geestelijke misbruikt te zijn in hun tienerjaren, tijdens de onafhankelijkheidsstrijd waarin de bisschop een belangrijke bemiddelende rol speelde.

De Oost-Timorese bisschop Carlos Belo, die in 1996 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, wordt door meerdere mannen uit Oost-Timor beschuldigd van seksueel misbruik. Dat schrijft weekblad De Groene Amsterdammer op basis van eigen onderzoek.

En dan nog even dit:

In museum Catharijneconvent in Utrecht opent een expositie over de geschiedenis van gospelmuziek. De tentoonstelling bevat onder meer video- en audiofragmenten van iconische gospelartiesten.