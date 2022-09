WK 'fijne afleiding' voor Dijkema in stressvolle periode: 'Onenigheid over contract'

Dijkema onderhoudt nog contact met een aantal van haar teamgenoten en stafleden in Rusland. "Ik heb wel wat vriendschappen opgedaan daar", verklaart ze. "Deze week zag ik dat Poetin weer een speech had gehouden en dat er weer heel veel mannen werden opgeroepen om het leger in te gaan. En ik hoorde dat dat ook voor mijn krachttrainer, met wie ik goed contact had, geldt."

"Dat was wel een emotioneel en heel gek moment, want je werkt natuurlijk in teamverband en dan ga jij ineens weg."

"Het was wel meteen vanaf het eerste moment heel stressvol. Ik dacht: o jeetje, wat heftig allemaal." Met instemming van de club keerde ze terug naar Nederland. Het was de bedoeling dat ze voor korte tijd afscheid van haar Russische teamgenoten nam.

"Dat is echt heel bizar om te horen", vervolgt Dijkema, die sinds 2020 in Rusland speelt, haar verhaal. "Onwerkelijk dat onze krachttrainer van de volleybalclub gewoon wordt opgeroepen voor het leger..."

Onenigheid

De ervaren spelverdeelster traint sinds april weer in Nederland, maar heeft nog een tweejarig contract bij haar club in Sint-Petersburg. "Daar is nu wat onenigheid over, waardoor ik een advocaat in de arm heb genomen." Omdat de zaak nog niet afgerond is, kan Dijkema daar niet verder over uitweiden.

"Ik heb er wel veel stress van", erkent ze. "Het is ook een heel rare situatie natuurlijk, dus wat dat betreft kijk ik er wel naar uit dat er een keer een oplossing komt." Het WK in Nederland is dus een welkome afleiding voor Dijkema. "Dat vind ik heel fijn, ja. Ik kan me nu hier op focussen en daarna zie ik wel weer verder."