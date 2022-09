Elektriciteitsnet Cuba uitgevallen door orkaan, Florida zet zich schrap

Orkaan Ian heeft zoveel schade veroorzaakt aan het elektriciteitsnet op Cuba, dat er geen stroom meer kan worden geleverd. Volgens de beheerder van het Cubaanse stroomnet proberen monteurs de problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

In de hoofdstad Havana hebben enkele gebouwen nog wel stroom, dankzij noodaggregaten. Zo brandt het licht nog bij een aantal hotels.

De orkaan is over het westelijk deel van het land getrokken en heeft geleid tot overstromingen, beschadigde huizen en omgevallen bomen. Tot nu toe is er een dode gemeld. Er is nog geen totaalbeeld van de schade.

Vrees voor schade Florida

Naar verwachting wint de orkaan vandaag boven de Golf van Mexico verder aan kracht voordat hij Florida bereikt. Ian is nu een orkaan van de derde categorie, maar zwelt mogelijk aan tot categorie vier (de op een na hoogste). Er wordt veel regen verwacht en er kunnen windsnelheden tot 250 kilometer per uur worden gehaald.

In de westelijke kustplaatsen Tampa en St. Petersburg vrezen de autoriteiten voor grote schade. Er wordt 25 centimeter regen verwacht in Tampa. Delen van de Amerikaanse staat hebben al meer dan een eeuw niet te maken gehad met zulk extreem weer.

Meer dan 2,5 miljoen mensen zijn gewaarschuwd voor het noodweer of hebben opdracht gekregen om hun huis te verlaten.