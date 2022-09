Uitslagen schijnreferenda Oost-Oekraïne maken weg vrij voor illegale Russische annexatie

De Russische bezettingsautoriteiten in het oosten van Oekraïne claimen dat inwoners van de regio's Loehansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson massaal hebben gestemd om door Rusland ingelijfd te worden. De percentages na de illegale schijnreferenda zouden vrijwel overal ruim boven de 90 procent uitkomen. De bekendmakingen maken de weg vrij voor Rusland om de gebieden eenzijdig te annexeren.

Die annexaties zullen internationaal niet of nauwelijks worden erkend. Alleen enkele landen die zwaar geïsoleerd zijn of sterk afhankelijk van Rusland zullen naar verwachting overgaan tot erkenning. Daarbij valt te denken aan Noord-Korea, Syrië, Cuba en Venezuela. Met Rusland bevriende landen als Servië, Kazachstan en Turkije hebben al te kennen gegeven de inlijving niet te zullen erkennen.

De referenda zijn in beginsel al illegaal omdat Rusland juridisch niets te zeggen heeft over Oekraïens grondgebied. Daarbij was er op geen enkele manier sprake van vrije keuze. Afgelopen dagen kwam naar voren dat inwoners die nog zijn achtergebleven onder zware druk moesten stemmen. Daarbij moesten ze vaak in het bijzijn van een ambtenaar het vakje 'ja' inkleuren of verbaal doorgeven wat hun keuze was. Los daarvan zijn veel inwoners van de regio's op de vlucht geslagen, of al omgekomen in de oorlog.