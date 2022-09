VVD kritisch over nieuwe transgenderwet, meerderheid onzeker

De VVD is kritisch over de nieuwe transgenderwet, waardoor mensen makkelijker de registratie van hun geslacht kunnen laten wijzigen. De grootste coalitiepartij wil meer onderbouwing van de wetswijziging en vraagt zich af of de huidige wet daadwerkelijk niet voldoet, zo bleek vanavond in de Tweede Kamer. Daarmee is een meerderheid voor de wet allerminst zeker.

Als de wetswijziging doorgaat hoeven mensen niet meer eerst langs een deskundige om te laten bepalen of hun wens wel serieus genoeg is. Ook jongeren vanaf 16 jaar hoeven dat niet meer en nog jongere kinderen kunnen via de rechter de registratie van hun geslacht laten veranderen, zo staat in het voorstel.

Kamerlid Ulysse Elian van de VVD heeft daar twijfels bij. "Het gevoel van iemand wordt juridisch leidend, zonder dat er over dat gevoel gesproken wordt." Hij vroeg zich af of dat wel een goed idee is. Voor een naamswijziging of een scheiding moet je ook naar de rechter en moet je ook over je gevoelens praten, legde Elian zijn worsteling uit.

Vernederend

D66, PvdA, GroenLinks, Volt, Partij voor de Dieren en BIJ1 zijn uitgesproken voorstander van de wetswijziging, omdat zij ervan overtuigd zijn dat de deskundigenverklaring nutteloos is. Mensen kunnen zelf bepalen wat hun identiteit is, en zo'n gang naar een deskundige wordt ervaren als vernederend, tijdrovend en duur. Ook de deskundigen zelf vinden dat hun oordeel weinig toevoegt.

In het debat van vanavond spraken verschillende partijen zich duidelijk uit tegen de wetswijziging. PVV, Forum voor Democratie, JA21, SGP, BBB, Groep Van Haga, Kamerlid Omtzigt en regeringspartij ChristenUnie hebben verschillende bezwaren, maar allemaal zijn ze vooral bang dat kinderen de dupe worden van de wet.

Behoedzaamheid

Kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie vindt dat kinderen niet te gauw in een hokje moeten worden geduwd. Pubers zijn vaak onzeker en op zoek naar hun identiteit. Ontevredenheid met het geslacht kan ook weer verdwijnen, betoogde ze. "Dat is reden voor behoedzaamheid."

Ook vindt Bikker dat er meer onderzoek nodig is naar de reden waarom steeds meer jongeren bezig zijn met een genderwijziging. "Het zijn vooral pubermeisjes die zich daarvoor melden en daar hebben we nog geen heldere verklaring voor. Speelt de opkomst van sociale media daarbij geen rol?"

Het debat ging zo laat door dat niet alle fracties het woord konden voeren. Daarom gaat de Kamer morgen verder met het debat. Dan komt ook het CDA aan het woord, dat ook nog twijfelt maar niet cruciaal lijkt voor een meerderheid. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming zal pas later reageren op de vragen uit de Tweede Kamer.