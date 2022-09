Lize Spit schrijft het Boekenweekgeschenk 2023

De Vlaamse auteur Lize Spit schrijft het Boekenweekgeschenk van volgend jaar. Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekendgemaakt. Auteur en columnist Raoul de Jong neemt het Boekenweekessay op zich, dat als thema 'Ik ben alles' heeft. Met dat thema wil de stichting stilstaan bij de "pluriformiteit van onze identiteit". De twee zijn het jongste Boekenweekkoppel ooit.

"Eerder dit jaar werd me de vraag gesteld of ik het Boekenweekgeschenk zou willen schrijven, en nadat ik achteroverviel van verbazing, heb ik natuurlijk meteen 'ja' gezegd", zegt de 34-jarige Lize Spit, die verbonden is aan uitgeverij Das Mag.

Spit publiceerde korte verhalen en poëzie en vergaarde in de boekenwereld bekendheid met haar debuut Het smelt (2016). De roman werd vertaald in zestien talen en kreeg een verfilming. "Het is de grootste eer te mogen aansluiten bij deze lange rij mooie namen", zegt Spit, verwijzend naar auteurs die haar voorgingen.

De Jong laat op zijn beurt weten vereerd te zijn om het essay te schrijven. "Ik moest huilen toen ik hoorde dat ik het volgende Boekenweekessay mag schrijven, met snottebellen en geluid. Het is niet elke dag dat iemand zoals ik, een half Groningse, half Surinaamse, dansende schrijver, zo'n enorme eer ten deel valt", zegt hij.

De 38-jarige columnist schreef eerder voor Vrij Nederland, Het Parool en NRC Handelsblad. Ook publiceerde De Jong zes boeken.

'Nieuwe generatie schrijvers'

"We zijn enorm vereerd dat deze twee geweldige auteurs de Boekenweek in 2023 willen dragen, want zij zijn beiden alom geprezen en geliefd en representeren een nieuwe generatie schrijvers die de literaire wereld veroveren", laat Eveline Aendekerk, directeur van CPNB weten.

Dichter en classicus Ilja Leonard Pfeijffer schreef het geschenk van dit jaar, getiteld Monterosso mon amour. Het verscheen afgelopen april. Auteur Marieke Lucas Rijneveld nam dit jaar het Boekenweekessay op zich.