Final Four compleet: Spanje met Oranje, Italië en Kroatië in Nations League-finales

De Final Four zijn compleet. Spanje strijdt samen met Oranje, Italië en Kroatië in juni 2023 om de titel in de Nations League. De 0-1 in Braga was dinsdagavond genoeg voor de eerste plek in de groep 2. Portugal eindigt als tweede. Een intikker van Álvaro Morata bracht de Portugezen pas twee minuten voor tijd op de knieën. Spanje zit voor de tweede keer op rij bij de beste vier van de Nations League. In 2021 verloren de Spanjaarden van Frankrijk in de finale. De opdrachten vooraf voor poulewinst waren glashelder: Spanje moest winnen, Portugal mocht niet verliezen. Een wedstrijd waarin Portugal voor de eigen goal lag en Spanje de bal op zijn Spaans rondtikte, was geen vreemde voorspelling geweest. Maar de Portugezen voetbalden, in hun sterkste opstelling, opvallend aanvallend.

Cristiano Ronaldo baalt - Reuters

Vlak voor rust leek het even alsof Bruno Fernandes het beter spelende Portugal met een verwoestende knal op 1-0 schoot. Een indrukwekkende knal, zo indrukwekkend dat bijna het hele stadion niet doorhad dat de bal in het zijnet vloog in plaats van de bovenhoek. Fernandes sloeg de handen voor zijn gezicht. Spanje begon zonder FC Barcelona-spelers Pedri, Gavi en Sergio Busquets in de basis en had het lastig voor rust. Maar nadat Busquets in de rust inviel, kreeg Spanje iets meer grip op de wedstrijd. De invalbeurten van Pedri en Gavi was de aankondiging van een Spaans slotoffensief.

De Final Four van de Nations League wordt in juni 2023 gehouden in Nederland. De beoogde speelsteden zijn Rotterdam (De Kuip) en Enschede (Grolsch Veste). De Johan Cruijff Arena in Amsterdam en het Philips-stadion van PSV in Eindhoven zijn vanwege andere evenementen niet beschikbaar in juni 2023. De vier landen vechten tussen 14 en 18 juni om de Nations League-winst. In die vijf dagen worden twee halve finales, de 'troostfinale' en de finale gespeeld.

De Portugezen hadden vrijwel niets meer te zeggen in de tweede helft. Cristiano Ronaldo - met blauw oog na een stomp van de vijandelijke doelman zaterdag - diende als aanspeelpunt, maar kreeg zelden een bespeelbare bal. Het was alweer even geleden dat Spanje niet had gescoord in een wedstrijd. De laatste keer was negentien wedstrijden geleden. Na vandaag twintig. Want met nog twee minuten te gaan, dook Morata op het juiste moment op voor het doel en tikte binnen. Nico Williams kopte de bal knap terug na een voorzet van Daniel Carvajal.

Vreugde bij de Spanjaarden in Braga - AFP

Een wegwerpgebaar van Ronaldo en Portugese bondscoach Fernando Santos verder ging Portugal op zoek naar de gelijkmaker, waardoor zij weer de Final Four zouden bereiken. Ronaldo kreeg nog een reuzekans, maar faalde. Spanje had zaterdag de koppositie nog weggegeven aan Portugal na een nederlaag tegen Zwitserland, maar pikte door de winst plek één in de laatste wedstrijd weer in en voegt zich bij de Final Four.

