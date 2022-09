Definitief geld voor gasboringen op Noordzee, Waddenvereniging stapt naar de rechter

Drie bedrijven steken definitief 500 miljoen euro in het winnen van aardgas in de Noordzee. De Waddenvereniging is furieus over de plannen en is naar de rechter gestapt.

"Bouwen en boren in een beschermd natuurgebied heeft altijd invloed", zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging bij Omrop Fryslân. "Er zijn ontelbaar veel onderzoeken gedaan naar gasboringen en die leidden allemaal tot dezelfde conclusie: 'doe het niet!'"

Staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken hakte begin juni de knoop door over de exploitatie van een gasveld ten noorden van Schiermonnikoog. Het gas zal in samenwerking met Duitsland naar boven gehaald worden. Naar verwachting wordt vanaf 2024 het eerste gas via een pijpleiding naar land getransporteerd.

Ook burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog heeft zich altijd negatief uitgelaten over het plan. Zij vindt gaswinning niet meer van deze tijd en in strijd met de klimaatdoelen. "Ik heb in juni al duidelijk willen maken dat ik het een uiterst onverstandig besluit vindt. De druk en impact op de natuur is gigantisch, ook al zeggen de bedrijven van niet."

Volgens het ministerie leveren nieuwe aardgasvelden een bijdrage aan het duurzamer worden van de energievoorziening. Kort na het besluit van de staatssecretaris stuurden ruim 400 wetenschappers een open brief aan de regering, waarin ze schreven dat argument nonsens te vinden.