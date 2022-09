Waarom de Nord Stream-explosies in zee zo'n impact hebben

Twee krachtige explosies bij de gasleidingen Nord Stream 1 en 2 zorgen voor onrust in Europa. Zeker nu het volgens experts lijkt dat ze opzettelijk zijn veroorzaakt. Want wat als er nog meer pijpleidingen beschadigd raken? Dan komt de energievoorziening in gevaar.

"Als het Noorse gas wegvalt hebben we een ontzettend groot probleem in Europa. Dus dit voert de psychologische druk op. Want gas uit Noorwegen komt uit vergelijkbare pijpleidingen en die blijken nu kwetsbaar", zegt Jilles van den Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies tegen Nieuwsuur.

Die druk voelen ze met name in Scandinavië. Denemarken heeft het beveiligingsniveau rondom pijpleidingen en energiebedrijven opgeschroefd en ook in Zweden en Noorwegen heerst een crisissfeer.

Eén van die vergelijkbare pijpleidingen waar gas door stroomt, is de Baltic Pipe Line, tussen Noorwegen en Polen. Deze nieuwe pijplijn is dinsdag geopend in bijzijn van onder andere de Deense premier. Uitgerekend in aanloop naar deze dag zijn de Nord Stream 1 en 2 'gesaboteerd'.