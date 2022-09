Ajax maakt jaarcijfers 2021/2022 bekend: verlies van 24,3 miljoen

Ajax verwacht dit seizoen wel winst te maken. "Ajax kwalificeerde zich voor het seizoen 2022/2023 voor de groepsfase UEFA Champions League. In het boekjaar 2022/2023 hebben bovendien transfers plaatsgevonden van onder anderen Antony dos Santos, Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Nico Tagliafico en Perr Schuurs", aldus de club in het persbericht. "Mede door deze reeds gerealiseerde transferresultaten verwacht Ajax een positief nettoresultaat voor het boekjaar 2022/2023."

De inkomsten uit transfers van spelers bedroegen 37,8 miljoen als gevolg van de transfers van Ryan Gravenberch (Bayern München), Noa Lang (Club Brugge), David Neres (Shakhtar Donetsk), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion) en Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC). Dat is 56% minder dan in het seizoen 2020/2021 (86,1 miljoen).

Ajax heeft de jaarcijfers over afgelopen seizoen bekend gemaakt. De Amsterdamse club leed een nettoverlies (resultaat na belastingen) van 24,3 miljoen. In het seizoen 2020/2021 leed Ajax een nettoverlies van 8,1 miljoen euro.

'Coronacrisis zeer negatieve impact'

De coronacrisis heeft een forse impact gehad op de financiële resultaten van het seizoen 2021/2022. "De pandemie had een zeer negatieve impact op de transfermarkt wat resulteerde in een verlies op de transferresultaten van 19,3 miljoen. Daarnaast speelde Ajax met name in de eerste seizoenshelft wedstrijden met beperkt en zonder publiek, dit leidde tot een operationeel verlies van 7,6 miljoen", aldus de club.