Jong Oranje in troosteloze ambiance op knollenveld in Cluj niet langs Roemenië

Bij sommige wedstrijden is de vraag: wie doe je er precies een plezier mee? De oefeninterland tussen Jong Oranje en Jong Roemenië was zo'n duel. Op een knollenveld in een uitgestorven stadion in Cluj speelden de Nederlandse beloften met 0-0 gelijk.

Met goede moed probeerde Jong Oranje het vertrouwde aanvallende spel te spelen, maar op een veld dat meer weg had van een weiland was het eerder glibberen en glijden dan tikkie-takka. Dat de Roemenen behoorlijk liepen te schoffelen in de openingsfase bevorderde de aantrekkelijkheid van de wedstrijd ook niet.

Zo werd het al snel een duel waarin ook vooral op de benen moest worden gepast, een wedstrijd waar clubtrainers nerveus naar zullen hebben zitten kijken.