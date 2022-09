Schijnreferenda in bezet Oekraïne voorbij, hoe nu verder?

De schijnreferenda in de door Rusland bezette delen van Oekraïne zitten erop. De afgelopen vijf dagen werden in de regio's Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loegansk onder dwang stemmen verzameld voor aansluiting bij Rusland. Volgens Russische staatsmedia blijkt uit de eerste tellingen dat zo'n 97 procent van de 'kiezers' voor annexatie is.

Morgen volgt naar verwachting de officiële bekendmaking van dat resultaat. De uitslag stond vooraf al vast: de bezette gebieden moesten in overgrote meerderheid 'kiezen' voor aansluiting bij Rusland. Hoe gaat het nu verder?

Hoe zijn de 'referenda' verlopen?

De lijst met onregelmatigheden is lang. Allereerst is de stembusgang onwettig, omdat Rusland geen referendum mag organiseren op het grondgebied van een ander land. Daarnaast konden burgers niet op een vrije manier stemmen: gewapende 'kiescommissies' trokken langs de deuren om stemmen op te halen. Van een stemgeheim was geen sprake, doordat kiezers in het bijzijn van ambtenaren het ja-vakje moesten inkleuren.

Ook mochten Russische militairen en staatsburgers in de bezette gebieden meestemmen. Tot slot was er geen enkele onafhankelijk toezicht op de 'stembusgang'. Er waren waarnemers geregeld uit Rusland, en zelfs uit EU-landen, maar die voldeden niet aan de standaarden voor onafhankelijke waarnemers die gebruikelijk zijn bij verkiezingen in Europa.

Het gaat om deze gebieden: