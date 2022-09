'Verdachte noemde Taghi als opdrachtgever voor moord Peter R. de Vries'

Ridouan Taghi wordt in een afgeluisterd gesprek van een van de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries genoemd als opdrachtgever van die moord. Dat bevestigen drie bronnen die het dossier goed kennen onafhankelijk van elkaar tegen NRC. Het afgeluisterde gesprek zou in een proces-verbaal staan.

Het gesprek werd gevoerd door een van de drie verdachten die deze zomer werden aangehouden op verdenking van het filmen van de aanslag. De man werd vorig jaar augustus voor het eerst gehoord, een maand na de moord. Na een tweede verhoor in januari van dit jaar plaatste de politie afluisterapparatuur, vermoedelijk in een auto. In een afgeluisterd gesprek dat in een proces-verbaal staat zou volgens de politie "fonetisch" de naam van Taghi zijn genoemd. Hij gaf volgens de verdachte de moordopdracht aan "drie groepen".

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een uitzending van RTL Boulevard waarbij hij aanwezig was.

Naam Taghi eerder genoemd

Taghi werd al eerder in verband gebracht met de moord op De Vries. In juni gaf een nieuwe getuige verklaringen waarin hij Taghi in verband zou hebben gebracht met de moord. De getuige baseerde zijn verklaringen op contact dat hij had met de Pool Krystian M., die wordt gezien als de man die de moord coördineerde. Tegen de twee mannen die worden verdacht van het uitvoeren van de moord heeft het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist.

Gisteren werd in Polen een nieuwe verdachte aangehouden in de zaak-De Vries. Hij wordt ervan verdacht dat hij heeft geholpen bij het voorbereiden van de aanslag. Hij zou ten tijde van de moord in Rotterdam hebben gewoond.