Na afscheid Grol heeft judoka Meyer nieuwe concurrent: ook Spijkers aast op Spelen

Met het stoppen van Henk Grol, leek voor Roy Meyer de weg vrij naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Maar toen was daar in april ineens Jur Spijkers, die Europees kampioen werd. Een nieuwe strijd der zwaargewichten is geboren.

"Ik ben natuurlijk apetrots op die titel, maar ik wil uiteindelijk naar de Spelen en dat ga ik met één EK-titel niet redden", aldus een realistische Spijkers.

De 25-jarige judoka weet wat hem te doen staat voor een olympisch ticket. "Ik moet twee jaar lang het beste van mezelf laten zien. En dan uiteindelijk ervoor zorgen dat ik de beste ben en dat ik naar de Spelen mag."