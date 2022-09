We hebben het virus door onze handen laten glippen. Vijf vragen over de vogelgriep

Het nieuwe vogelgriepseizoen staat voor de deur, terwijl de vorige uitbraak nog gaande is. Alleen deze maand al werden ruim 626.000 dieren gedood. Bij een pluimveebedrijf in Drenthe was gisteren de grootste ruiming sinds de eerste uitbraak van het lopende seizoen, bijna een jaar geleden.

Het vogelgriepseizoen heeft nog nooit zo lang geduurd en het aantal uitbraken blijft toenemen, wat biologen en virologen zorgen baart. Zij zijn bang dat het virus misschien wel nooit meer verdwijnt. Vijf vragen en antwoorden over de vogelgriep.

1. Wat is er aan de hand?

In Nederland hebben we al bijna twintig jaar te maken met vogelgriep, maar nooit eerder kwam het virus ook in de zomer voor. "De uitbraak sinds vorig najaar is de grootste ooit in Europa", zegt viroloog Thijs Kuiken van het Erasmus MC, gespecialiseerd in vogelgriep. "Er zijn in Nederland al meer dan 4 miljoen vogels gedood." Sinds vorig jaar oktober werd het pluimvee op zo'n 120 bedrijven geruimd.

De vogelgriep komt van nature voor bij wilde vogels, maar die kunnen besmet zijn zonder ziek te worden. In pluimvee kan het virus muteren tot een ziekmakende variant. Als er dan een besmet veertje of een klein beetje besmette mest in een stal terecht komt, kan de ziekte zich razendsnel verspreiden en kunnen duizenden dieren doodgaan. Vanwege dat besmettingsgevaar wordt al het pluimvee op een besmet bedrijf afgemaakt.

2. Hoe komt het dat de vogelgriep langer dan normaal duurt?

"Het bijzondere van de huidige vogelgriep is dat het ziekmakende virus van het pluimvee overgebracht is op wilde vogels, waardoor zij het over grote afstand verspreiden", zegt Kuiken. Normaal gesproken brengen trekvogels het vogelgriepvirus in oktober naar Nederland. In april vertrekken zij weer naar het oosten, waardoor het virus weer verdwijnt. Nu zijn ook wilde vogels in Nederland besmet die hier in de zomer blijven.

Daardoor kregen we afgelopen zomer te maken met uitbraken. "We hebben het virus uit onze vingers laten glippen toen het van pluimvee naar wilde vogels overging", zegt de viroloog. "De ziekmakende variant komt oorspronkelijk niet voor in de natuur, die is ontstaan door intensieve pluimveeteelt. En wilde vogels kun je niet controleren."