Formule 1 krijgt volgend seizoen niet drie maar zes sprintraces

De Formule 1 bevat volgend seizoen niet drie maar zes sprintraces. De internationale autosportfederatie FIA heeft toestemming gegeven om drie extra sprintwedstrijden op te nemen in de kalender.

In de raceweekenden vinden de sprintraces, die vorig seizoen voor het eerst verreden werden, altijd op zaterdag plaats. Als extra races tussen de kwalificatie, die dan op vrijdag is, en de hoofdrace op zondag. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de hoofdrace.

Voor de coureurs is een sprintrace een mogelijkheid om extra punten te scoren voor in de WK-stand. Dit seizoen krijgt de top-8 van de sprintrace punten, vorig jaar was dat nog alleen de top-3. De winnaar krijgt er acht.