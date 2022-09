Geen Buienradar maar een 'energieverwachting': ook iets voor Nederland?

Even op een 'energiekaart' kijken voordat je een was gaat draaien of je elektrische auto gaat opladen. Dat kan in Frankrijk op de website Mon Écowatt - die binnenkort wordt uitgebreid met een app en een eigen onderdeel krijgt in het Franse journaal.

Met zo'n systeem kunnen Fransen hun energierekening omlaag brengen en kan op nationaal niveau stroom worden bespaard, zeggen experts. Hoe werkt dit en kan het ook in Nederland?

Energievoorspelling, rode zones en waarschuwings-sms

Het is een soort weerbericht - maar dan voor het elektriciteitsverbruik. Op vier manieren wordt er inzicht in het elektriciteitsverbruik gegeven. Zo is er een landkaart met groene, oranje en rode zones. Dat is vooral een momentopname: in een groene zone wordt een normale hoeveelheid stroom verbruikt, in een oranje gebied veel en als de kaart rood kleurt zou de stroom zelfs kunnen uitvallen.

Verder is er een energievoorspelling, waarin net als bij een weerbericht, het verbruik voor de komende dagen wordt voorspeld. Daarnaast worden tips gegeven over hoe en wanneer je stroom kunt besparen en kun je je aanmelden voor een waarschuwings-sms wanneer er gevaar dreigt in jouw regio op stroomgebied.