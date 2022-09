Meta verwijdert Russische desinformatie over Oekraïne, gericht op Europa

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft naar eigen zeggen de "grootste en meest complexe campagne sinds het begin van de oorlog in Oekraïne" opgerold die uit Rusland afkomstig was en gericht op Europa. De desinformatie draaide om het verspreiden van berichten over Oekraïne en Oekraïense vluchtelingen.

Volgens het techbedrijf begonnen de nepnieuwsactiviteiten in mei en waren ze maanden actief. De campagne bestond uit meer dan zestig nepnieuwssites die "zorgvuldig" legitieme sites nabootsten van onder meer Der Spiegel, Bild en The Guardian. Zo werden ze voorzien van links naar de echte site en moest je eerst voorbij een cookiemuur om er te komen.

Op die nepsites stonden artikelen waarin Oekraïne en vluchtelingen uit het land werden bekritiseerd. Daarnaast werd er juist steun uitgesproken voor Rusland en gesteld dat de Europese sancties averechts werken.

1633 Facebook-accounts

Deze artikelen werden verspreid via een scala aan kanalen. Op Instagram zijn 29 accounts gevonden, op Facebook 1633 accounts, 703 pagina's en één groep. Er werd voor meer iets meer dan 100.000 dollar geadverteerd op de twee platforms. Daarnaast werden ook onder meer Twitter, YouTube en Telegram gebruikt.

Er werd voornamelijk gecommuniceerd in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Russisch en het Oekraïens. Een aantal keer werd het nepnieuws ook gedeeld door Facebookpagina's van Russische ambassades in Europa en Azië.

Verder werd er een veel kleiner Chinees netwerk verwijderd dat gericht was op Amerikaanse binnenlandpolitiek. Het is volgens Meta het eerste Chinese netwerk dat is verwijderd in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de VS, over twee maanden.