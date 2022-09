Martens niet in selectie Oranje voor oefenduels met Zambia en Noorwegen

Ook Dominique Janssen en Shanice van de Sanden zijn dit keer niet opgeroepen. Jonker: "Na goed overleg met speelsters en hun clubs hebben we besloten om deze vier dit keer niet op te roepen." Merel van Dongen, Jill Baijings en keepster Jacintha Weimar keren terug in de selectie.

Bondscoach Andries Jonker heeft zijn selectie voor de oefenduels met Zambia (donderdag 6 oktober) en Noorwegen (dinsdag 11 oktober) bekendgemaakt. Opvallende afwezigen in de Nederlandse selectie zijn Lieke Martens en Stefanie van der Gragt.

๐Ÿ“ข ๐—ฆ๐—ค๐—จ๐—”๐—— ๐—ก๐—˜๐—ช๐—ฆ ๐Ÿ”ธ De selectie voor de oefeninterlands vs. ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ (6/10) & ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด (11/10)! ๐ŸŽŸ๐ŸŽŸ โ†’ https://t.co/A2V7PgmTKa #NEDZAM #NEDNOR pic.twitter.com/3AnPXiqWU5

Jonker wil in de twee oefeninterlands vooral werken aan de speelwijze en daarom krijgen andere speelsters de kans zich te laten zien. Martens liet zich deze zomer al kritisch uit over de drukke agenda waar speelsters anno 2022 mee te maken krijgen.

De aanvaller van Paris Saint Germain vindt dat er in een seizoen meer rust zou moeten worden ingebouwd.

WK 2023

De twee oefenwedstrijden luiden de start van de voorbereiding op het WK in 2023 in. Het Nederlands elftal wist zich onder de kersverse bondscoach ruim drie weken geleden met een 1-0 overwinning op IJsland direct te plaatsen voor het wereldkampioenschap in Australiรซ en Nieuw-Zeeland.

De loting voor het WK is op zaterdag 22 oktober in Auckland, Nieuw-Zeeland.