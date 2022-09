RIVM: najaarsgolf corona mogelijk begonnen

Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe. In nagenoeg elke leeftijdscategorie was het aantal vastgestelde besmettingen afgelopen week hoger dan de weken ervoor. "Mogelijk is dit het begin van de verwachte covid-najaarsgolf", schrijft het RIVM.

Op een speciale website van het RIVM kunnen mensen zelf doorgeven of ze klachten hebben die bij een coronabesmetting horen. Op deze zogeheten infectieradar stijgt het aantal besmettingen ook.

Het rijksinstituut meldt dat het belangrijk is dat mensen rekening houden met de basisadviezen, zoals handen ontsmetten en in de elleboog hoesten en niezen. Het RIVM benadrukt dat het belangrijk blijft om te testen en te vaccineren, om te voorkomen dat de cijfers hard oplopen. Als een zelftest positief is, luidt het advies om in isolatie te gaan.

Ook in de ziekenhuizen worden meer mensen met het virus opgenomen, maar het aantal coronapatiënten dat op de intensive care belandt is nog relatief klein.

Twee weken geleden zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de coronapandemie op zijn eind loopt. Niet eerder sinds het uitbreken van het virus was de WHO zo optimistisch over de strijd tegen corona.