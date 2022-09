Van der Poel 'heeft spijt van actie' en reageert op beelden hotelincident

Mathieu van der Poel is na zijn bewogen dagen in Australië weer terug op Europese bodem. Vanmiddag landde de wielrenner op vliegveld Zaventem en zei hij berouw te hebben van hoe hij gehandeld heeft op de veelbesproken avond voor de wegwedstrijd van de WK. "Natuurlijk heb ik er spijt van, ik ben in de fout gegaan", zegt Van der Poel tegen de Belgische omroep VTM. "Dat geef ik toe, ik had dat niet moeten doen en het anders moeten aanpakken." Van der Poel bekent schuld Van der Poel bracht de nacht van zaterdag op zondag in de cel door, nadat hij in zijn hotel twee meisjes van 13 en 14 jaar had geduwd en vastgepakt. Dat bekende Van der Poel ook in de rechtszaal in Australië, waar hij veroordeeld werd en een boete kreeg van iets meer dan duizend euro. Bekijk in de video hieronder de reactie van de advocaat van Van der Poel na de rechtszaak.

Mathieu van der Poel is veroordeeld voor het duwen van een meisje in zijn hotel in Australië waar hij was voor de WK wielrennen. Zijn advocaat Michael Bowe legt uit wat er gebeurd is. - NOS

Rond tien uur waren de twee meisjes op de gang lawaai aan het maken en klopten ze herhaaldelijk op de deur van Van der Poel, die juist vroeg op bed lag omdat hij de volgende dag de wegwedstrijd bij de WK voor de boeg had. Op beelden, die ook in handen zijn van de NOS, is te zien hoe Van der Poel achter de meisjes aanrent, hun kamer inkomt en over een bed springt richting één van de meisjes. "Ik heb één van de meisjes vast gehad aan d'r arm. Het was zeker niet de bedoeling om haar pijn te doen. Iedereen die mij kent weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan", zegt Van der Poel. "Er gaan verhalen rond over duwen enzovoorts, maar dat is niet wat er gebeurd is." Voor de start van de wedstrijd van zondag reageerde Van der Poel op die bewuste nacht in Australië:

Mathieu van der Poel vertelt waarom hij de avond voor de wegwedstrijd op het WK op het politiebureau heeft moeten doorbrengen. - NOS