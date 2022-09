Vanavond op tv: vluchtende Russen • Nord Stream problemen • een jaar Scholz • het succes van methode-Remkes

Hoe gaat de EU reageren op de vluchtende Russen? Door de aangekondigde mobilisatie in Rusland zijn tienduizenden Russen naar Kazachstan gevlucht. Maar dat is niet het enige land waar de Russen naar vluchten: ook Mongolië, Georgië en Turkije zien een grote toename in gevluchte Russen. De toestroom trekt steeds verder richting Europa, maar hoe zullen de EU-lidstaten op de komst van deze deserteurs reageren? EU-correspondent Kysia Hekster vertelt hoe Brussel zich over dit vraagstuk buigt.

Wat is er aan de hand met de gaspijpleiding Nord Stream? Gisteravond meldden Deense autoriteiten dat er in de Nord Stream 2-leiding op de bodem van de Oostzee een lek zit. Nu blijken er ook lekken te zijn bij de Nord Stream 1-leiding. Volgens Nord Stream hebben nu in totaal drie onderzeese pijpleidingen, die vanaf Rusland over de Oostzeebodem naar Duitsland lopen, schade opgelopen. Hoe is deze schade ontstaan, wat zijn de gevolgen en kan het worden opgelost? We bespreken het met Duitsland-correspondent Wouter Zwart en Scandinavië-correspondent Rolien Creton.

Zo verliep het eerste jaar van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz Precies een jaar geleden was Olaf Scholz de gevierde winnaar van de Duitse verkiezingen. Maar er zal nu weinig reden tot een verjaardagsfeestje zijn. Want Duitsland gaat door een diepe energiecrisis, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En de bondskanselier zelf krijgt magere rapportcijfers. Vooral op zijn manier van communiceren is kritiek.