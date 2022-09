Krachtige explosies en grote schade bij lekkages Nord Stream 1 en 2

Voorafgaande aan de lekkages aan de gasleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn door Deense en Zweedse seismologen krachtige explosies geregistreerd. Bij de twee belangrijke gasleidingen werden het afgelopen etmaal zeker drie lekkages ontdekt. Er wordt rekening gehouden met mogelijke sabotage. Volgens de beheerder van het gasnetwerk is de schade aan de pijpleidingen "ongekend". Omdat beide gasleidingen momenteel niet in gebruik zijn, komt de energievoorziening niet in gevaar. De leidingen bevatten overigens wel gas. Wat de invloed van de lekkages zal zijn op de omgeving, is nog niet duidelijk. De Deense strijdkrachten hebben een video gedeeld waarin te zien is hoe de gaslekken zichtbaar zijn aan het wateroppervlak:

Binnen een etmaal zijn in de gaspijpleidingen van zowel Nord Stream 1 als Nord Stream 2 lekken ontdekt. Een Deense legerhelikopter maakte beelden van de lekkages in de pijpleidingen, die vanaf Rusland over de bodem van de Oostzee naar Duitsland lopen. - NOS

Volgens de Zweedse seismologie-instantie SNSN is er geen twijfel mogelijk dat er sprake was van explosies onder water. De eerste werd geregistreerd om 02.03 uur in de nacht van zondag op maandag en de tweede ontploffing op maandag om 19.04 uur, meldt de Zweedse publieke omroep SVT. Maandag om 13.52 en 20.41 uur sloegen de maritieme autoriteiten alarm vanwege de gaslekkages. Dat gebeurde nadat schepen de opborrelende gasbellen hadden ontdekt. Wat de explosies heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Er is een onderzoek gestart naar mogelijke sabotage. De gaspijpleidingen lopen van Rusland over de bodem van de Oostzee naar Duitsland. 'Geen toeval' De Berlijnse krant Tagesspiegel schrijft dat de Duitse regering rekening houdt met een gerichte actie. "Alles duidt erop dat dit geen toeval is", meldt de krant op basis van anonieme overheidsbronnen. De Poolse viceminister van Buitenlandse Zaken sluit niet uit dat Rusland achter de beschadigingen zit. "Helaas voeren onze oosterburen voortdurend een agressief beleid. Als ze in staat zijn tot een agressief militair beleid in Oekraïne, is het duidelijk dat provocaties niet kunnen worden uitgesloten." Gisteravond werd een eerste lek gedetecteerd in de Nord Stream 2-leiding, nadat de druk in die leiding onverwacht snel was gedaald. Volgens de Deense autoriteiten zijn door de lekkage gasbubbels ontstaan met een diameter van honderden meters.

Vandaag werd duidelijk dat ook de parallel lopende Nord Stream 1-leiding op twee plaatsen is beschadigd. Ook in die leiding liep de druk sinds gisteravond terug. De lekken in de gaspijpleidingen bevinden zich vlak bij elkaar:

Afbeelding ter illustratie - NOS