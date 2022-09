In korte tijd drie lekken in Nord Stream-leidingen, sabotage vermoed

Vandaag werd duidelijk dat ook de parallel lopende Nord Stream 1-leiding op twee plaatsen is beschadigd. Ook in die leiding liep de druk sinds gisteravond terug.

Gisteravond werd een eerste lek gedetecteerd in de Nord Stream 2-leiding, nadat de druk in die leiding onverwacht snel was gedaald. Volgens de Deense autoriteiten zijn door de lekkage gasbubbels ontstaan met een diameter van honderden meters.

Binnen een etmaal zijn in de gaspijpleidingen van zowel Nord Stream 1 als Nord Stream 2 lekken ontdekt. Volgens de beheerder van het gasnetwerk is de schade aan de pijpleidingen "ongekend". Ondertussen rijzen de vermoedens dat sabotage in het spel is bij de pijpleidingen, die vanaf Rusland over de bodem van de Oostzee naar Duitsland lopen.

De oorzaak van de lekkages is nog niet bekend, maar meerdere landen speculeren openlijk over sabotage. Zo schrijft de Berlijnse krant Tagesspiegel dat de Duitse regering rekening houdt met een gerichte actie. "Alles duidt erop dat dit geen toeval is", meldt de krant op basis van anonieme overheidsbronnen.

De Poolse viceminister van Buitenlandse Zaken sluit niet uit dat Rusland achter de beschadigingen zit. "Helaas voeren onze oosterburen voortdurend een agressief beleid. Als ze in staat zijn tot een agressief militair beleid in Oekraïne, is het duidelijk dat provocaties niet kunnen worden uitgesloten."

'Nog te vroeg voor conclusies'

Twee van de drie aangetroffen lekken bevinden zich in de kustwateren van Denemarken. Volgens de Deense premier Frederiksen is het moeilijk te geloven is dat de beschadigingen spontaan zijn ontstaan. Ze sluit niet uit dat er opzet in het spel is, hoewel ze benadrukt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

Op die lijn zit ook de Europese Commissie, laat een woordvoerder weten. "In dit stadium is het nog erg voorbarig om te speculeren over de oorzaken. De EU-lidstaten volgen de ontwikkelingen op de voet."

Ook Rusland zelf zegt dat sabotage niet kan worden uitgesloten. Een woordvoerder van het Kremlin noemt het nieuws over de lekkages in Nord Stream 1 en 2 "zeer verontrustend". "Dit is een ongekende situatie die grondig moet worden onderzocht."

Niet in gebruik

Omdat beide gasleidingen momenteel niet in gebruik zijn, komt de energievoorziening niet in gevaar. De leidingen bevatten overigens wel gas. Wat de invloed van de lekkages zal zijn op de omgeving, is nog niet duidelijk.

De Nord Stream 2-pijpleiding is nooit operationeel geweest, omdat Duitsland het goedkeuringsproces van die leiding heeft stilgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Nord Stream 1 is sinds eind vorige maand dicht; volgens het Russische staatsbedrijf Gazprom vanwege een lek dat moeilijk kan worden gerepareerd. Veel westerse landen zijn echter sceptisch over die verklaring, die wordt gezien als politiek drukmiddel.