Door wereldtitel Florijn is roeitopper in ruste Ronald 'de vader van' geworden

Ronald Florijn, tweevoudig olympisch roeikampioen, ziet zichzelf als een stressbestendig type. Maar toen zijn dochter Karolien zondag in de skiff om de wereldtitel streed, liep hij uit pure stress het huis uit, om maar even weg te zijn van zijn televisie. Misschien maar verstandig ook, want de race was zelfs voor de neutrale toeschouwer bloedstollend spannend. De Nieuw-Zeelandse Emma Twigg, die olympisch goud won in Tokio, zat Florijn tot op het laatst op de hielen. Van de bank springen Na enkele benauwde ogenblikken zag Ronald Florijn vanuit zijn tuin hoe zijn vrouw van de bank sprong om te juichen: hun dochter was de nieuwe wereldkampioen in de skiff, de meest prestigieuze discipline in de roeisport. Een prestatie die nooit eerder door een Nederlandse vrouw werd geleverd. "Pas twee uur later heb ik de wedstrijd helemaal gezien", vertelt hij daags na het grote succes in het Tsjechische Racice aan de zijde van zijn dochter. "Het giert door je lijf van de zenuwen. Ik ben heel stressbestendig, maar niet als Karolien roeit en ik er zelf geen enkele invloed op kan uitoefenen." Bekijk hieronder hoe Karolien Florijn zich in Tsjechië tot wereldkampioen kroonde.

Bekijk hier de finale van het onderdeel skiff bij de WK roeien in Racice. Voor Nederland komt Karolien Florijn in actie. - NOS

Als roeier was Ronald Florijn heel anders, vertelt hij. Toen was hij tijdens wedstrijden best ontspannen, op latere leeftijd zelfs als hij aan grote toernooien meedeed. Maar als zijn dochter roeit, is de spanning niet te harden. Hij voelt zich bovendien verantwoordelijk. Zorgeloos gelukkig kon hij zich dan ook zelfs zondag niet voelen. De Olympische Spelen van 2024 spookten een paar minuten na de race alweer door zijn hoofd. "Dan is er ook meteen wel de stress om wat weer komen gaat. Je weet in je achterhoofd ook dat het eigenlijk om de Spelen gaat, dat is het allerhoogste, dus je schakelt ook wel meteen om." Grote doel: Parijs 2024 Dat vindt Karolien Florijn ook: de Spelen van 2024 zijn haar grote doel. Maar de overwinning in Racice smaakte er niet minder zoet om. Ze gaat nu proberen om te genieten van haar succes en eventjes wat minder vaak in de boot zitten. Daarna gaat de blik op Parijs. De kans dat ze daar namens Nederland in de skiff roeit, is namelijk groot. "Volgend jaar is de kwalificatie en daarna zijn de Spelen. Hopelijk was dit WK voor mij een opmaat naar meer succes. Daar winnen is alles wat ik wil."

Karolien Florijn - AFP

Karolien Florijn, die deze zomer ook al Europees kampioen werd, groeide op met topsport. Haar vader won bijna alles wat er te winnen viel in het roeien. En ook haar moeder Antje Rehaag roeide op het hoogste niveau. Met Duitsland werd zij in 1994 wereldkampioen in de acht. "Onze ouders stimuleerden ons wel om kracht te trainen, met een houten balk waaraan we ons optrokken", vertelt ze. "We deden circuitjes en 'Spartacus Workouts'." Voor Ronald Florijn was dat heel normaal, legt hij uit. "Iedereen vindt school belangrijk voor zijn kinderen, maar sport hoeft dan alleen als het leuk gevonden wordt. Terwijl het misschien wel belangrijker is dan natuurkunde of wiskunde." Doorzetten Karolien Florijn leerde er in ieder geval van om door te zetten. Richting de Spelen in Parijs zal ze dat ook doen. Verslappen kan namelijk niet, vindt ze, want de concurrentie zit niet stil. Dat drukt ook haar vader haar op het hart. Die zag wereldkampioenen al vaak genoeg falen op olympisch niveau. "Op het moment dat je denkt dat je er bent, kan je juist onderuitgaan. Dus die gedachte zullen we in de familie Florijn in ieder geval niet hebben." Ronald Florijn vindt het wel mooi dat het succes van zijn dochter tegenwoordig meer aandacht krijgt dan zijn prestaties van weleer. "Die oude beelden komen eigenlijk vooral langs in de context van de prestaties van Karolien. Ik ben 'de vader van' geworden."